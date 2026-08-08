Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nda Yarı İlerleme
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda çalışmaların yarısının tamamlandığını, hattın 2028'de hizmete gireceğini ve Kayseri-Ankara süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımını kısaltacak Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda çalışmaların yarısını tamamladıklarını bildirdi.
Uraloğlu, NSosyal hesabından, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı.
Kayseri'de, şehrin yüzyıllardır taşıdığı ticaret gücüne yeni bir hız kazandırdıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"2028 yılının ikinci yarısında hizmete almayı planladığımız Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'mızda çalışmaların yarısını tamamladık. Hattımız açıldığında, Kayseri'yi Ankara'ya 1 saat 45 dakikada, İstanbul'a 5 saatte ulaştıracağız. Kayseri'nin asırlık ticaret ruhunu, Türkiye Yüzyılı'nın hızına taşıyacağız."