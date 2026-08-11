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Bakan Uraloğlu, Kahramanmaraş'ta öldürülen öğrencinin ailesini kabul etti

Bakan Uraloğlu, Kahramanmaraş'ta öldürülen öğrencinin ailesini kabul etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5'inci sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in ailesini bakanlıkta ağırladı. Uraloğlu, evlat acısının tarifsiz olduğunu belirterek, ailenin yaşadığı acıyı yürekten paylaştığını ve Adnan'ın hatırasının milletin hafızasında yaşayacağını ifade etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda hayatını kaybeden 5'inci sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in (11) ailesini kabul etti.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta nisan ayında yaşanan silahlı saldırıda 11 yaşındaki evlatları Adnan Göktürk Yeşil'i kaybeden Sayın Abdullah Cevdet Yeşil ve Sayın Sonay Yeşil'i Bakanlığımızda ağırladık. Bir anne ve babanın evlat acısının tarifi olmadığını biliyor, Yeşil ailesinin yaşadığı acıyı yürekten paylaşıyorum. Adnan Göktürk Yeşil'in aziz hatırası, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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