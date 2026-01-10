Haberler

Bakan Uraloğlu, Basın Mensuplarını Tebrik Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi ve AK Parti İl Başkanı ile birlikte basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Ayrıca hükümetin başarıları ve muhalefetin yönetme kabiliyeti hakkındaki görüşlerini paylaştı.

BAKAN URALOĞLU, BASIN MENSUPLARINI TEBRİK ETTİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşilkent Kavşağı'nın açılışının ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse'yi makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Uraloğlu, Vali Tavlı ve AK Parti milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Mehmet Muş ve Orhan Kırcalı, programı takip eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Uraloğlu, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, "Biz şimdi AK Parti hükümetleri olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak, eğer yaptığımız işleri bir oy terazisine koymuş olsaydık, bir tartma imkanı olsaydı, biz her ilde açık ara yüzde 80 oy alırdık. Belki daha fazla. Çünkü ihmal etmedik. Gerçekten ihmal etmedik. Bölünmüş yolları tutun, en doğusundan en batısına. Havalimanlarına bakın, 58 havalimanımız var, bunların herhalde 30'a yakını doğuda. Karadeniz'i de sayarak söylüyorum. Dolayısıyla hiçbir tarafı ihmal etmedik. 'Bu benim evladımdır. Bu benim akrabamdır. Bu benim ana babamdır. Bu benim komşumdur. Bu benim mahallelimdir, köylümdür. Nasılsa bizim gibi düşünür, nasılsa oy verir' demeyiz. O zaman iş geliyor teşkilat olarak hepimize. O zaman herkese dokunacağız. Herkese hürmet edeceğiz. Herkese dokunmuş olacağız. 'Bu bizim nasılsa yakınımızdır. Bizim gibi düşünür. Nasılsa oy verir' asla demeyeceğiz. Yani Cumhurbaşkanımızın gayret ettiğinin birazı kadar da biz hep beraber gayret edebilirsek maksadı hasıl olmuş olur" dedi.

'MUHALEFET ETMEYE ÇALIŞAN İNSANLARIN BU ÜLKEYİ YÖNETEBİLECEĞİNE KİM, NASIL İNANIYOR'

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Elbette bizim görevimiz sefere çıkmak. Biz zaten hep seferdeyiz Allah'ın izniyle. O kararlılıkla devam edeceğiz. Zaferi de Allahutaala şimdiye kadar bizlere nasip etti, bundan sonra da nasip edecektir. Yoksa gerçekten biz Cumhurbaşkanımızı seviyoruz, AK kadroları seviyoruz. Tamam bu bizim sevgimiz ama onun haricinde gerçekten hani şu anda muhalefet etmeye çalışan insanların bu ülkeyi yönetebileceğine yani kim, nasıl inanıyor? Gerçekten hani bu ülkeyi yönetme noktasında, belediyeleri yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Yönetme kabiliyetlerinin olmadığını biz görüyoruz. Ama bizi asla bu rehavete kaptırmayacaktır. Biz yolumuza Allah'ın izniyle devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ-Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi birbirlerine girdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı