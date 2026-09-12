Bakan Uraloğlu'ndan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümüne ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayeti tarihin tozlu raflarına kaldırarak millet iradesini Türkiye'nin yönetimindeki en güçlü dayanak haline getirdik." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Demokrasi kazanımlarını daima korumaya devam edeceklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"12 Eylül 1980 darbesinin 46'ncı yıl dönümünde milletimizin iradesine ve demokrasimize vurulan darbeyi bir kez daha hatırlıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayeti tarihin tozlu raflarına kaldırarak millet iradesini Türkiye'nin yönetimindeki en güçlü dayanak haline getirdik."

Kaynak: AA