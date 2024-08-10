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Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz

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Sosyal medya platformu Instagram'a uygulanan erişim engeline ilişkin açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engeli, 2 Ağustos'tan beri sürüyor. Engelin ne zaman kalkacağı merak konusuyken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yeni açıklama geldi.

3 TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Uraloğlu, "3 tane geniş katılımlı toplantı yapıldı. Anlık olarak arkadaşlarımız görüşmeye devam ediyor. Ciddi bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Artık son düzlükteyiz. Fazla uzatmadan... Biz yasakçı bir görünümde olmak istemiyoruz. Bizim özgürlük anlayışımızın sosyal medya platformlarından çok daha yüksekte olduğunu kesinlikle söyleyeyim. Çünkü onlar hiçbir uyarı yapmadan kapatabiliyorlar. Oysa biz gerekli uyarıları yaparak yaptırım uyguluyoruz. Son düzlükteyiz, zannediyorum ki çok uzatmadan anlaşırız, vatandaşlarımızın o yöndeki beklentilerini karşılamış oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMESİNDEN YANAYIZ"

Konuyla ilgili dün de bir açıklamada bulunan Uraloğlu, ülke olarak gösterilen demokratik yaklaşımı sosyal medya platformlarının göstermediğini vurgulayarak şunları söylemişti: "Bakın şimdi hiçbir bildirim yapmadan yani sizin hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor. Bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta hani bir özel şirkettir burası. Elbette onun da kuralları kaideleri olacak ama yani yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Sosyal Medya Instagram Güncel Haberler

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Yorumlar (42)

Vkanat:

milletin instegram diye Bi derdi yok sayın Bakan siz memleket meseleleriyle uğraşın

240
25
yanıtYanıtla
Gento Tarım:

Dahin bakan izin vermeyin tik tok kapatın gençlik elden gidiyor sadece bu iki platforma müptela bir gençlik yetişiyor

128
24
yanıtYanıtla
erkan yüksel:

piyasa zaten durgunken boyle bır sey yapılması sacmalık..kımse haması tanımak zorunda deıl..sırketlerın mılyonlarca lıralık reklam anlasmaları var..burdakı bıkac vızyonsuz cahılın agzına bakmasın kımse..macbur acılacak..burası dıktatörlukle yonetılen bır deıl..herkez kendıne gelsın

65
86
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Vatandaşın biri:

Yasakçı zihniyet kaybetmeye mahkumdur. Z kuşağı gidiş biletinizi sandıkta kesecek.

64
73
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hakkı kaya:

Facebook Instagram Tiktok VB. kapatın insanlar böyle daha...

81
15
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Ufuk Bektas:

Instagram yok diye tatile gitmeyi iptal ediyorlar demekki kapatmak faydalı kimse kimsenin ne yaptığını bilmemesi aile düzeni için çok daha iyi

73
11
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Ali Kerem:

çokta gerekliydi ya

71
12
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Taş:

Bin boy farkla yarışı İsrail tayı zuckerberg kazanıyor…

33
27
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Barış O. B.:

görende ölümsüzlüğü bulacaksınız sanır bu kadar abartılmaz ya

48
11
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Vodafone KARDELEN:

ucuz ucuz mesele ler

48
4
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Tüm 42 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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