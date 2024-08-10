Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engeli, 2 Ağustos'tan beri sürüyor. Engelin ne zaman kalkacağı merak konusuyken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yeni açıklama geldi.

3 TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Uraloğlu, "3 tane geniş katılımlı toplantı yapıldı. Anlık olarak arkadaşlarımız görüşmeye devam ediyor. Ciddi bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Artık son düzlükteyiz. Fazla uzatmadan... Biz yasakçı bir görünümde olmak istemiyoruz. Bizim özgürlük anlayışımızın sosyal medya platformlarından çok daha yüksekte olduğunu kesinlikle söyleyeyim. Çünkü onlar hiçbir uyarı yapmadan kapatabiliyorlar. Oysa biz gerekli uyarıları yaparak yaptırım uyguluyoruz. Son düzlükteyiz, zannediyorum ki çok uzatmadan anlaşırız, vatandaşlarımızın o yöndeki beklentilerini karşılamış oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMESİNDEN YANAYIZ"

Konuyla ilgili dün de bir açıklamada bulunan Uraloğlu, ülke olarak gösterilen demokratik yaklaşımı sosyal medya platformlarının göstermediğini vurgulayarak şunları söylemişti: "Bakın şimdi hiçbir bildirim yapmadan yani sizin hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor. Bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta hani bir özel şirkettir burası. Elbette onun da kuralları kaideleri olacak ama yani yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız."