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Bakan Uraloğlu Çekmeköy'de Vatandaşlarla Buluştu

Bakan Uraloğlu Çekmeköy'de Vatandaşlarla Buluştu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çekmeköy'de cami, huzurevi ve esnaf ziyaretlerinde bulunarak halkın taleplerini dinledi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çekmeköy'de cami, huzurevi ve esnafı ziyaret etti. Uraloğlu; ziyaretleri sırasında vatandaşlar ile bir araya gelerek halkın talep ve sorunlarını dinledi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çekmeköy'de ilçe ziyaretlerinde bulundu. Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camii'nde vatandaşla Cuma namazını kılan Uraloğlu, cemaatle sohbet etti. Bakan Uraloğlu, namazının ardından İlçe Müftülüğünü ziyaret ederek, vekaleten Çekmeköy Müftülüğü görevini yürüten Beykoz İlçe Müftüsü Muhammet Likoğlu ile görüştü ve müftülüğün kreşinde eğitim gören çocuklarla selamlaştı.

Taşdelen'de esnaf ziyaretinde bulunan Uraloğlu, vatandaş ve esnafa gül dağıttı. Uraloğlu'na ziyaretinin bir bölümünde Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ve İlçe Başkanı Akın İlhan eşlik etti.

'BİZE İLETECEKLERİNİZ VARSA DİNLEMEYE HAZIRIZ'

Çekmeköy Göztepe Semiha Şakir Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulunan Uraloğlu, "Her türlü imkanımız var çok şükür. Bize ileteceğiniz bir şey olursa, biz size bir şey söylemekten ziyade sizin bize iletecekleriniz varsa dinlemeye hazırız. Gelme maksadımız da bu" ifadelerini kullandı.

Ardından AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı'na gelen Bakan Uraloğlu, İlçe Başkanı Akın İlhan ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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