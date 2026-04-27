Bakan Uraloğlu: 9,5 milyon farklı araç Avrasya Tüneli'ni kullandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'ni açıldığı günden bu yana 9,5 milyon farklı plakalı aracın tam 180 milyon kez kullandığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin kullanım verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, tünelin, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli olduğunu belirterek, "5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstanbul'da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme - Göztepe hattında yaklaşım yollarıyla beraber toplamda 14,6 kilometrelik bir güzergahta 9 yılı aşkın bir süredir hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

'TAŞITLARIN YAKLAŞIK 4'TE BİRİ AVRASYA TÜNELİ'Nİ KULLANDI'

Bakan Uraloğlu, "Tünel, Göztepe-Bakırköy hattını yaklaşık 10 kilometre kısaltarak, bu güzergah için ortalama 100 dakikaya ulaşan seyahat süresini 15 dakikaya kadar düşürüyor. Sürücülerimize hızlı, konforlu ve öngörülebilir bir ulaşım imkanı sunuyoruz. Avrasya Tüneli açıldığı günden bu yana 9,5 milyon farklı plakalı araç tam 180 milyon kez kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 verilerine göre trafiğe kayıtlı 34 milyon 23 bin 986 taşıt olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu taşıtların neredeyse 4'te biri Avrasya Tüneli'ni kullandı" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, özellikle günün yoğun saatlerinde tünelin şehir trafiğine rahatlama sağladığını, alternatif bir geçiş koridoru olarak İstanbul ulaşım sisteminin yüküne verdiği desteği vurguladı.

'250 MİLYON SAAT ZAMAN TASARRUFU ELDE EDİLDİ'

Tünelin sağladığı ekonomik ve çevresel kazanımlara değinen Uraloğlu, "9 yıllık işletme sürecinde kullanıcılar toplam 250 milyon saat zaman tasarrufu elde etti. Bunun yanı sıra 304 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı. Kilometre başına 687 milyon araç azalma sayesinde trafik yoğunluğu kaynaklı maliyetleri de önemli ölçüde düşürüldü" dedi.

'EKONOMİYE 2,6 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLADI'

Projenin çevresel etkilerine de dikkat çeken Uraloğlu, 139 bin ton emisyon azalımı sağlandığını ve bunun yaklaşık 5,5 milyon ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşdeğer olduğunu belirtti. Uraloğlu, "Hem zaman hem enerji hem de çevre açısından önemli kazanımlar sağlayan bu proje ile sürdürülebilir ulaşım hedeflerimize güçlü katkı sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Avrasya Tüneli'nin ekonomik etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, projenin bugüne kadar ülke ekonomisine yaklaşık 2,6 milyar dolar katkı sağladığını, uzun vadede toplam kamu tasarrufunun 8,6 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı