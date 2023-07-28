BAKAN TUNÇ, VEYSİ KAYNAK'IN ANNESİNİN CENAZESİNE KATILDI
Güncel Haberler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Adalet Sarayı'na geçti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Adalet Sarayı'na geçti. Bakan Tunç daha sonra Abdülhamid Han Camisi'nde eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın 85 yaşında vefat eden annesi Sıdıka Kaynak'ın cenaze namazına katıldı. Bakan Yılmaz Tunç, namazın ardından Veysi Kaynak'a başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel