Bakan Tunç'tan Şanlıurfa Adliyesi'ndeki Patlama Açıklaması

Bakan Tunç'tan Şanlıurfa Adliyesi'ndeki Patlama Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP'li vekilin sorusu üzerine Şanlıurfa Adliyesi'nde meydana gelen patlama hakkında bilgi verdi. Patlamanın emanet biriminde yaşandığını ve bir zabıt katibinin yaralandığını belirtti.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesi görüşmeleri sürerken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın sorusu üzerine Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, patlamanın emanet biriminde meydana geldiğini belirterek, "Saat 15.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiş. Bu patlama sonrasında zabıt katibimiz Mehmet Tolga Habiboğlu yaralanmış. Bilinci açık, bacağından yaralanmış. Memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ailesine, çalışan tüm personele geçmiş olsun" dedi.

