Bakan Tunç'tan Diyarbakır'daki Yangın İle İlgili Açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'daki yangında hayatını kaybeden 3 çocuk ve anneleri için başsağlığı diledi ve olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır ilimizdeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğumuza ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel