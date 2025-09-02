Bakan Tunç'tan CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilk yorum: İhtiyati tedbir niteliğinde

Bakan Tunç'tan CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilk yorum: İhtiyati tedbir niteliğinde
Bakan Tunç'tan CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilk yorum: İhtiyati tedbir niteliğinde
CHP İstanbul İl Kongresi için verilen iptal kararıyla ilgili bir açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir" dedi. Tunç, karara itiraz yolunun açık olduğunu da söyledi.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına hükmedilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına karar verildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ise geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyet görevlendirildi.

BAKAN TUNÇ'TAN İLK YORUM: İHTİYATİ TEDBİR NİTELİĞİNDE

Gelişmelerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargılama sürecinin devam ettiğini hatırlatan Bakan Tunç,kararın yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olduğunu ve nihai bir hüküm teşkil etmediğini ifade etti.

Bakan Tunç'tan CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilk yorum: İhtiyati tedbir niteliğinde

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:" CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada verilen ara kararla;

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına, il başkanı, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere tedbiren geçici kurul görevlendirilmesine, 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.

"İTİRAZ YOLU AÇIK"

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ve İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talepleri reddedilmiştir. Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar yönünden HMK 394. Maddesine göre itiraz yolu açık olup, kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir."

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde;

Bakan Tunç'tan CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilk yorum: İhtiyati tedbir niteliğinde

Haber YorumlarıDüsünür:

Birakin bu gundemi artik o icerde bu tutuklu o rusvetci o.kazikci bu dolandirici. Gundemi cok iyi oynuyorsunuz. Chp ciksin desin ki bu iklim kanunu felaket kanunudur tarimsiz.hayvansiz sussuz ormansiz bir kanundur kolelik kanunudur desin bakam. Der mi hayatta demez. Neden cunku kendiside destekliyor. Bu gun halki sokaga dokebiliyor. Bu gun iklim kanunu icinde dokebilir. Oyle bir doker ki bu kanun geri bile cekilir. Hadi bunu niye yapmiyor ki. Ulkede bundan daha buyuk bir felaket varmi. Sadece bunlarlq sinirli degil eve kapanmalar dahi olacak. Yani bizler arrik.kole olacaz bunu gundeme getirin bakalim bizde diyelim ki chp harbiden iktidara rakip ama ortada rakiplik yok. Gundemi oynamak var

