Bakan Tekini yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerle bir araya geldi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlere yönelik düzenlenen oryantasyon programında öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında görev yapacak 729 öğretmen ve 36 okutman için Ankara'da oryantasyon programı başlattı. Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve öğretmenler katıldı. 5 Temmuz'a kadar sürecek eğitimlerde öğretmen ve okutmanlara mesleki, idari ve kültürel hazırlık eğitimi verilecek. Bakan Tekin, yurt dışında görev yapacak öğretmenlerin ve okutmanların sadece birer eğitimci değil, aynı zamanda ülkeyi temsil eden birer diplomat olduğunu belirterek, "Şimdi önünüzde yepyeni bir ufuk açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını, onurunu, vakarını yurt dışında temsil etmek üzere elçilerimiz olarak yurt dışına gideceksiniz. Ben Türkiye'deki çalışmalarınıza bakarak şuna inanıyorum; bu konuda çok başarılı işler yapacağınıza yüzde 100 eminim. Size olan güvenimiz, size olan inancımız tam" açıklamasında bulundu.

'ULUSLARARASI RAPORLAR TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERİYOR'

Bakan Tekin, uzun yıllar boyunca ulusal ve uluslararası ortamlarda 'Türkiye hangi ülkeyi örnek almalı, nereden uygulama transfer etmeli' diye tartışıldığını söyleyerek, "Türkiye 20 yıldır bütçede yüzde 20'ye yakın payı, en yüksek payı hep eğitime ayırdı. Bu yıl da öyle, 2027 hazırlıklarında da öyle. Bu gerçekten çok önemli bir fedakarlık. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitime bakışını gösteren önemli bir parametre. Ben yurt dışında gerçekten gurur duyuyorum. Her ortamda bunu konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da eğitim teknolojileri zirvesi yaptık. Eğitim teknolojileri zirvesinde Türkiye'nin eğitim teknolojilerinin okullarda, sınıflarda kullanımıyla ilgili geldiği nokta, tecrübesi birçok ülke tarafından transfer edilmek isteniyor. Birçok uluslararası rapor, Türkiye'nin bu anlamda katettiği mesafeyi örnek olarak göstermeye başladı" ifadelerini kullandı.

'YANLIŞ KAVRAMSALLAŞTIRMALARA İTİRAZ ETMELİYİZ'

Müfredat ve ders kitaplarında kullanılan bazı tarihi ve coğrafi terimlerin bilimsel olarak yeniden ele alındığını ifade eden Tekin, kelimelerin ideolojik olarak seçildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti modelinin dilini çok önemsiyorum çünkü emperyal kuşatmadan sakınan bilimsel ve objektif bir dil kullanmaya özen gösterdik. Çocuklarımıza anlattığımız, ne olduğundan emin olmadığımız bazı terminolojik ifadeler maalesef zihinlerimizde yer ediyor. Örneğin 'coğrafi keşifler' diye masum bir kavram kullanıyoruz. Bir yerin keşfedilmesi için orada kimsenin yaşamıyor olması gerekir. Eğer orada birileri varsa ve siz oraya keşif diyorsanız, o insanları yok sayıyorsunuz demektir. Amerika ya da Afrika'da insanlar yaşıyordu, dolayısıyla bu bir keşif değildir. Benzer şekilde 'Kurtuluş Savaşı' yerine 'Milli Mücadele' doğru bir kavramsallaştırmadır. Yine Soğuk Savaş dönemi sonrası Türk dünyası ile irtibatımız kesilsin diye 'Türkistan' ifadesi unutturulup 'Orta Asya' denmiştir. Biz bu yanlış kavramsallaştırmalara itiraz etmek zorundayız."

'HEDEFİMİZ ULUSLARARASI BİR DİPLOMA'

Yurt dışında görev yapacak öğretmenlerin Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile koordineli ve uyum içinde çalışmasının kritik önemde olduğunu dile getiren Tekin, "Şu anda Türkiye Maarif Vakfı'nın 66 ülkede 524 tane okulu var. Aradan geçen 10 yıllık dönemde 524 tane okul, ayrıca 2 tane de üniversitesi var, toplam 51 tane de yurdu var mesela. Bunlar çok önemli rakamlar. Orada eksik kaldığımız ve çalışmalarını devam ettirdiğimiz konu şu; Türkiye Maarif Vakfı'nın okullarını ve programını uluslararası bir diploma programı haline dönüştürmemiz lazım. Ona da arkadaşlar çalışıyorlar. Türkiye Maarif Vakfı bu anlamda bizim için önemli" diye konuştu.

Öğretmenlere yurt dışı görevlerinde başarılar dileyen Bakan Tekin, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı