Bakan Tekin: Türkiye Eğitimde Olağanüstü Sıçrayış Yaptı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geçtiğimiz yıl OECD'nin TIMSS skorlarında Türkiye, Avrupa ülkeleri içerisinde ilk 5'te yer aldı. Bu yıl 8 Eylül'de PISA skorları açıklanacak. OECD direktörü, Türkiye için 'Olağanüstü sıçrayış' ifadesini kullandı. Bu da yaptığımız yatırımların, eğitimin içeriğine ve kalitesine çok pozitif etki ettiğini gösteriyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde hava yoluyla Rize'ye geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Tekin, şeref defterini imzalayıp, Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret etti. Baydaş'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Burada konuşan Bakan Tekin, "Hayatımın en güzel yıllarını geçirdiğim, kendi memleketim gibi gördüğüm Rize'deyim bugün. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarımı burada geçirmiştim. O vesileyle Rize'nin yeri bende çok ayrı. Bugün de kısa bir il programı için Rize'ye geldik. Burada bazı değerlendirmeler yapacağız. Sayın Valimizin koordinesinde, İl Başkanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte değerlendirmelerimizi yapacağız. 2025-2026 eğitim öğretim yılını yarın inşallah tamamlıyoruz. Ben önce bütün öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum, bir eğitim öğretim yılını daha birlikte tamamladık. Emeklerine sağlık. Allah hepsinden razı olsun. Öğrencilerimize eğitim öğretim yılının bitmesi hayırlı olsun inşallah. Yaz aylarında aileleriyle vakit geçirecekleri, kendilerini farklı açılardan geliştirebilecekleri bir tatil dönemimiz var. Hayırlı olsun onlara da. Velilerimizden de bir talebim var. Lütfen çocuklarıyla bol bol vakit geçirsinler. Tatilin tanıdığı bu imkanı, bu şekilde değerlendirsinler. Yarın daha detaylı konularla ilgili açıklamalarımızı yapacağız. Şimdiden hayırlı tatiller diliyorum öğrencilerimize ve velilerimize" diye konuştu.

'TALEPLER VARSA O TALEPLERİ DİNLİYORUZ'

Bakanlık olarak 2002'den bu yana eğitim süreçlerinde atılan adımlara değinen Tekin, "Türkiye'nin genelinde eğitimin hem fiziki altyapısını hem teknolojik altyapısını hem de akademik altyapısını devrim olarak okutulacak şekilde dönüştürdük. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünya ortalamalarının üzerine çıktık elhamdülillah. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza her ortamda teşekkür ediyorum. Bir eğitimci olarak, bir akademisyen olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bize bu gururu yaşattığı için Allah kendisinden razı olsun. Biz de 2023 Haziran'ından itibaren Türkiye'yi il il dolaşıyoruz. Her ilde bu anlamda hem fiziki kapasite itibarıyla hem akademik altyapı itibarıyla değerlendirmeler yapıyoruz. Talepler varsa o talepleri dinliyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Biliyorsunuz, Öğretmenler Odası adıyla bakan olduğum günden itibaren öğretmen arkadaşlarla bir istişare mekanizması oluşturduk. Her gittiğim ilde haberli habersiz öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelip değerlendirmeler yapıyoruz. Şu ana kadar attığımız bütün adımlar, yaptığımız bütün değişiklikler ya bir öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlarımızın bizden talebi olmuştur ya da biz yapmayı düşündüğümüz şeyleri öğretmenler odasında arkadaşlarımızla istişare etmişizdir. Hiçbir adımımız bu istişareden yoksun olarak atılmadı. Bunu önemsiyorum. Çünkü Türk devlet geleneğinin binlerce yıllık geçmişi olan bu geleneğin kültüründe bu var; birlikte yaşama, birlikte yönetme, birlikte karar verme. Ben de buna dikkat etmeye çalışıyorum. Bugün de Rize'de benzeri görüşmelerimizi, toplantılarımızı yapacağız inşallah" dedi.

'RİZE'DE ÖĞRETMEN SAYIMIZ NEREDEYSE İKİYE KATLANMIŞ DURUMDA'

Rize özelindeki eğitim istatistiklerini paylaşan Bakan Tekin, "2002 yılında Rize'de 2 bin 847 öğretmenimiz varmış. 71 bin 841 öğrencimiz varmış. Yaklaşık 80 bin öğrencimiz varken, 2 bin 847 öğretmenimizle hizmet veriyormuşuz. 2002'ye kıyasla şu an öğrenci sayımız 59 bin 139'a düşmüş olmasına rağmen öğretmen sayımız neredeyse ikiye katlanmış durumda. 2002 yılında ilkokullarda bir öğretmene 26 öğrenci düşmekteyken, bugün ilkokullarda bu sayı 15, ortaokullarda 11, ortaöğretim kurumlarımızda yani liselerimizde ise bu sayı 8'dir. Bu uluslararası ortalamaların üzerinde bir gösterge" diye konuştu. Türkiye'nin eğitimdeki yatırımlarının uluslararası skorlara yansıdığını belirten Tekin, "Geçtiğimiz yıl OECD'nin TIMSS skorlarında Türkiye, Avrupa ülkeleri içerisinde ilk 5'te yer aldı. Bu yıl 8 Eylül'de PISA skorları açıklanacak. OECD direktörü, Türkiye için 'Olağanüstü sıçrayış' ifadesini kullandı. Bu da yaptığımız yatırımların, eğitimin içeriğine ve kalitesine çok pozitif etki ettiğini gösteriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı