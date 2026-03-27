Bakan Tekin, Maarif Vakfı 16. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı Kapanış Programı'nda konuştu Açıklaması

Bakan Tekin, Maarif Vakfı 16. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Maarif Vakfı'nda bir misafir olarak kendisini görmediğini belirterek, vakfın kendisi açısından çok farklı bir kuruluş olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2013 yılında müsteşar olarak göreve başladığını aktaran Tekin, o dönemde 17-25 Aralık sürecinin yaşandığını anlattı.

Tekin, Anayasanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sosyal devlet olarak tanımladığını ifade ederek, ders kitaplarından, eğitim öğretim süreçlerinin tamamına kadar zorunlu eğitim çağındaki çocuklara ücretsiz eğitim vermeyi bu sosyal devletin bir parçası olarak kabul ettiklerini dile getirdi.

Hükümetin de bu konuda adımlar attığını belirten Tekin, şunları söyledi:

"Diyor ki, 'Ben eğitimi ücretsiz veriyorum. Ders kitaplarını bedava dağıtıyorum.' Ama seçilmiş siyasi otoritenin bu kararına, siyaset bilimi literatüründe vesayet dediğimiz bir müdahale var. Nasıl? Hükümet diyor ki, '12 yıl boyunca ben bedava yetiştiriyorum çocuğu, üniversiteye hazırlıyorum.' Ama biri diyor ki, 'Yok, yani 12 yıl boyunca okula gidiyor ama çocuklar orayla kazanmıyor ki üniversite sınavını. 6 ay bizim merdiven altı kursa geliyor. O geldiği kursta biz kazandırtıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleri hiçbir işe yaramaz. Onlar bilmiyorlar ama bizim KPSS'ye girip kazanamayan, başarılı olamayan, nereden mezun olduğunu bilmediğimiz, merdiven altındaki kurs diye tanımladığımız yerdeki adamlar, size üniversite sınavını kazandırtıyor.' Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki, 'Size bedava kitap dağıtıyoruz, bütün kitaplarınızı bedava veriyoruz.' Diyor ki, 'Ya o kitapların kapağını açmanıza gerek yok. Benim kitabımı satın alacaksın.' Şimdi bunun literatürdeki adı siyasal karar alma mekanizmasının üzerinde antidemokratik, yani seçilmiş olmayan, meşru olmayan bir otoritenin vesayet uygulaması demektir."

Bakan Tekin, "Bu devletin başındaki Cumhurbaşkanı, 'Vatandaşlara eğitimi ücretsiz veriyorum.' diyorsa, 'Ders kitaplarını bedava dağıtıyorum.' diyorsa, 'Çocuklar başka bir şeye ihtiyacı olmadan eğitim öğretim hayatlarını devam ettirsin.' diyorsa bu bir taahhüttür, siyasi taahhüttür. Bunun gerçekleşmesini engellemeye çalışmak antidemokratik bir tavırdır. Siyaset diliyle vesayettir." ifadelerini kullandı.

"Biz hepimiz aynı amaca yönelen, aynı amaca hizmet eden bir kardeşler topluluğuyuz"

Türkiye Maarif Vakfı'nın yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına, eğitim öğretimle ilgili olarak kendi gönül coğrafyasında, öncelikli olarak çocuklara, gençlere eğitim verme yolculuğunda önüne çıkabilecek engelleri aşmak üzere kurulduğunu söyleyen Tekin, "2024 TIMSS skorlarında biz şu anda OECD üyesi ülkeler arasında ilk üç içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Tekin, 2025 yılı bahar ayında PISA'nın (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) uygulandığını, eylül ayının başında da sonuçlarının açıklanmasını beklediklerini aktaran Tekin, PISA'da da bütün ölçme grupları içerisinde çok iyi bir yerde olacaklarını ifade etti.

FATİH Projesi'nin yaklaşık 10 milyar dolar civarında bütçesi olan bir proje olduğunu anlatan Tekin, "Toplamda 30 milyon adet tablet dağıtmaktan tutun, bütün sınıflara bu etkileşimli tahtaların kurulduğu ve 65 bin okulumuzun her birisine internet ağının çekildiği, internet erişim hizmetinin verildiği ve bu internet erişim hizmetiyle dünyanın en büyük eğitim içerik ağı dediğimiz EBA'nın oluşturulduğu inanılmaz bir ekosistem kurulmuştur." dedi.

Eğitimde vesayet sürecini bitirir bitirmez FATİH Projesi'nin birdenbire şaha kalktığını, şu an Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) 2023 raporunda neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan tek ülkenin Türkiye olduğunu, eğitimde teknoloji kullanımı konusunda da FETÖ vesayeti kırıldıktan sonra çok ciddi bir mesafe kat ettiklerini vurguladı.

Bakan Tekin, "Yurt dışındaki vesayet mekanizması da kalktıktan sonra Türkiye Maarif Vakfı özgürlüğüne kavuşmuş ve hızla büyüyor. Ben bu büyümeyi sağlayan Birol Hocam'a, ardından Mahmut Bey'e ve buradaki bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnsanın bu kadar büyük hayaller besleyerek, bu kadar büyük bir siyasal projeksiyon çizerek kurguladığı bir mekanizmanın amaçlandığı şekilde, kurgulandığı şekilde sağlıklı bir yere doğru evrildiğini görmesi çok mutluluk verici bir şey." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ettiğini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Birimiz yurt içinde bu etkinlikleri yapıyoruz. Diğeri yurt dışında bahsettiğim çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni onurlu bir biçimde, Müslüman'a yakışır bir biçimde temsil etmeye çalışan bir mekanizma. Dolayısıyla biz hepimiz aynı amaca yönelen, aynı amaca hizmet eden bir kardeşler topluluğuyuz, ben öyle bakıyorum. Bu benim Bakan olduğum süreç içerisinde de, Türkiye Maarif Vakfı ile aramızda bu anlamda müsteşarken de öyleydik. Şimdi de bu anlamda işbirliği diye bir kavramdan bile bahsetmekten utanırım. Öyle bir şey olmaz, işbirliği iki farklı kurum arasında olur. Biz beraberiz zaten. İnşallah hep beraber bu söylediğim çerçevede güzel şeyleri yapacağız diyorum."

"Eğitim sistemlerini küresel belirsizliklere karşı daha kuvvetli kılmayı amaçlıyoruz"

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil de Türkiye Maarif Vakfı 16. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısını tamamlamanın memnuniyeti içerisinde olduklarını ifade ederek, "Bu toplantı boyunca bizler sadece mevcut durumumuzu değerlendirmedik, aynı zamanda geleceğe dair stratejik yönelimlerimizi de netleştirmiş olduk. Vakfımızın 10. yılına yaklaşırken finansal sürdürülebilirlik, eğitim içeriklerinin ve okul modellerinin zenginleştirilmesi ve derinleştirilmesi, kalite yönetim sisteminin güçlendirilmesi temel önceliklerimiz olarak öne çıktı." diye konuştu.

Eğitimde kaliteyi ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getirmeyi, hiç kimseyi geride bırakmayan kapsayıcı modeller geliştirmeyi ve eğitim sistemlerini küresel belirsizliklere karşı daha kuvvetli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Özdil, "İşte Türkiye de köklü eğitim geleneği ve son yıllarda ortaya koyduğu reform iradesiyle bu küresel tartışmaların dışında değil, bilakis aktif bir öznesi. Türkiye Maarif Vakfı da bu vizyonun uluslararası alandaki taşıyıcı aktörlerinden biri olarak faaliyet gösterdiği her ülkede, Türkiye'nin eğitim anlayışını, kalite perspektifini ve insana verdiği değeri temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özdil, Vakfın her geçen gün büyüdüğünü ve etki alanını da genişlettiğini belirterek, istişare toplantılarında ortak aklın en güçlü zeminlerinden biri olarak fikirleri yeşerttiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından programda Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, Bakan Tekin'e hediye takdim etti.

Programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile vakfın ülke temsilcileri katıldı.