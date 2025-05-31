Bakan Tekin: Kurban Bayramı tatili uzatılmayacak

Bakan Tekin: Kurban Bayramı tatili uzatılmayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, vatandaşlardan gelen tatil uzatma taleplerine yanıt vererek, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmayacağını ve mevcut sürede kalacağını açıkladı. Bakan Tekin, böyle bir uzatmanın hukuken ve pedagojik olarak mümkün olmadığını belirtti.

Bakan Tekin çağrı karşıladı: "Bayram tatili uzatılmayacak"

VAN - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB İletişim Merkezi'nde karşıladığı çağrıda Kurban Bayramı tatili süresinin uzatılmayacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Van'ın Erciş ilçesinde temaslarını sürdürüyor. Programı kapsamında MEB İletişim Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Tekin, burada çağrı merkezi personeliyle bir araya geldi ve gelen çağrılara cevap verdi. Ziyaret sırasında çağrı merkezine gelen sorulardan birinde bir vatandaş, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını sordu. Çağrıyı bizzat yanıtlayan Bakan Tekin, tatil süresinin mevcut haliyle kalacağını belirterek, konuyla ilgili net açıklamalarda bulundu.

"Tatil uzatılması hukuken ve pedagojik olarak mümkün değil"

Telefonun diğer ucundaki vatandaşın "Belki son anda tatil olur diye bekliyoruz" ifadeleri üzerine Bakan Tekin, şu yanıtı verdi:

"Mevzuatımıza göre çocuklarımızın yılda 180 iş günü okula gelmesi gerekiyor. Eğer biz şimdi tatil yaparsak bu süreyi tamamlama imkanımız ortadan kalkıyor. Bu da öğrencilerin bazı dersleri telafi edememesi anlamına geliyor. O yüzden hem hukuki hem pedagojik olarak bu yıl tatil süresini uzatmamız mümkün değil" dedi.

"Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek"

Sosyal medyada yer alan "Bir hafta erken tatil edin, eylülde telafi edin" gibi önerilere de değinen Bakan Tekin, "Bu öneriler kulağa hoş geliyor ama bu yıl 9. sınıfta eksik kalan bir ünite, öğrenci 10. sınıfa geçtiğinde tamamlanamıyor. Aynı şekilde mezun olacak öğrenciler için de bu durum telafi edilemez. Bu yüzden tatil uzatılmayacak. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah" diye konuştu.

Bakan Tekin'in MEB İletişim Merkezi ziyaretinin ardından Erciş Öğretmenevine geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Şubeli katılım bankası kurulması için BDDK'ya başvuru yapıldı

Türkiye'de yeni banka kuruluyor
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir'de grev krizi sürüyor, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Büyükşehri grev vurdu! Sokaklarda çöpler dağ gibi
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.