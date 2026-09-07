Bakan Tekin'den Viyana Büyükelçiliği ve Türkiye Maarif Vakfı Viyana Temsilciliği'ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Viyana Büyükelçiliği ile Türkiye Maarif Vakfı Viyana Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Tekin, sosyal medya hesabından büyükelçilik ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Viyana Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek değerli Büyükelçimiz Sayın Gürsel Dönmez ile bir araya geldik. Viyana'da gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına ilişkin bilgi aldık, fikir alışverişinde bulunduk. Kıymetli Büyükelçimize konukseverliğinden ötürü teşekkür ediyorum."

Türkiye Maarif Vakfı Viyana Temsilciliği ziyaretine ilişkin de paylaşımda bulunan Tekin, "Türkiye Maarif Vakfı Viyana Temsilciliğimizi ziyaret ettik. Temsilciliğimizde özveriyle görev yapan personelimizle bir araya gelerek gerçekleştirilen çalışmalara dair bilgi aldık, hasbihal ettik. Değerli çalışanlarımıza konukseverliklerinden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA