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Bakan Tekin, Rizeli ilkokul öğrencilerinin kendisine gönderdikleri mektuplara karşılık verdi

Bakan Tekin, Rizeli ilkokul öğrencilerinin kendisine gönderdikleri mektuplara karşılık verdi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rize'deki Güneysu Adacami İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin mektubuna yanıt vererek sınıfla görüntülü bağlantı kurdu ve çocuklarla sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendisine mektup gönderen Güneysu Adacami İlkokulu birinci sınıf öğrencilerini görüntülü arayarak çocuklara sürpriz yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rize'nin Güneysu ilçesinde eğitim veren Adacami İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin girişimiyle Bakan Tekin'e mektup yazarak duygularını, hedeflerini ve dileklerini kağıda döktü.

Bakan Tekin de öğrencilerin mektuplarına cevaben bir mektup kaleme aldı ve sınıfı ziyaret eden Rize İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Tekin'in mektubunu öğrencilere okudu.

Tekin, bir de sürpriz yaparak sınıfa çevrim içi bağlandı ve çocuklarla görüntülü görüşme yaptı.

Öğrencilerle sohbet eden Tekin, mektupları gördüğünde çok mutlu olduğunu belirtti. "İyi ki bana mektup yazdınız." diyen Tekin, Rize'ye geldiğinde sınıfı ziyaret etmek istediğini söyledi. Mektuplarda öğrencilerin, okuma yazma öğrendiklerini yazdığını belirten Tekin, tüm sınıfı tebrik etti.

Çocuklar, okullarını çok sevdiklerini belirtirken sınıf öğretmeni Merve Er de büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade etti.

Sınıf öğretmeni Er, "Mektuplarımızı okuyup, cevap verip, daha da büyük bir sürpriz yapıp bizimle konuştuğunuz, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Çocuklar adına küçük bir hatıra kalsın, yetişkin olduklarında 'Öğretmenimiz böyle bir etkinlik yaptı, Bakanımız da bunu gördü, bize cevap verdi.' desinler diye yola çıktık. İnşallah onlar da büyüdüklerinde sizin gibi iyi mevkilere gelirler." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, sınıf öğretmeni Merve Er'e, hem mektuplar için hem de emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür etti.

Tekin, ailelerine selamını iletmelerini isteyerek öğrencilerle vedalaştı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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