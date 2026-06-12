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Bakan Tekin: Sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessiz olmaya özen gösterelim

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın yapılacak LGS sınavı öncesinde vatandaşlara okul çevrelerinde sessiz olma çağrısı yaparak, gürültüden kaçınılmasını istedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde, "Evlatlarımız, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yarın önemli bir sınava girecek. Çocuklarımızın emeklerine destek olmak için sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessiz olmaya özen gösterelim. Araç kornası, yüksek sesli müzik ve gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınalım" uyarısında bulundu.

Bakan Tekin, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız; evlatlarımız, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yarın önemli bir sınava girecek. Çocuklarımızın emeklerine destek olmak için sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessiz olmaya özen gösterelim. Araç kornası, yüksek sesli müzik ve gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Göstereceğimiz bu küçük hassasiyet, evlatlarımızın sınavlarına daha iyi odaklanmalarına katkı sağlayacaktır. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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