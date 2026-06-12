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Bakan Tekin'den LGS sınavı esnasında sessizliğin sağlanması çağrısı Açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın yapılacak LGS merkezi sınavı sırasında okul çevrelerinde gürültü yapılmaması çağrısında bulundu. Bakan, araç kornası ve yüksek sesli müzik gibi davranışlardan kaçınılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav esnasında, okul çevrelerinde gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli vatandaşlarımız, evlatlarımız, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yarın önemli bir sınava girecek. Çocuklarımızın emeklerine destek olmak için sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessiz olmaya özen gösterelim. Araç kornası, yüksek sesli müzik ve gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Göstereceğimiz bu küçük hassasiyet, evlatlarımızın sınavlarına daha iyi odaklanmalarına katkı sağlayacaktır. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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