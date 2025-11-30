Bakan Tekin'den Cemal Öztürk için Taziye Mesajı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Tekin, vefat haberiyle ilgili olarak Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.
Bakan Tekin, NSosyal hesabındaki mesajında, "26. ve 27. dönem Giresun Milletvekilimiz Sayın Cemal Öztürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Cemal Öztürk Beyefendi'ye yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel