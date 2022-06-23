Bakan Soylu, Rudaw Tv'ye Konuştu: "Gayet Müdahale Ediliyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rudaw TV'ye Muğla Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Bu tip yangınlar tam sönmeden 'kontrol altına alındı' cümlesini söylemek risklidir. Çünkü rüzgarı var, farklı bir yerden yeniden başlaması var" dedi.

Erbil merkezli Rudaw TV Muğla Marmaris'te, süren orman yangınlarını bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Bakan Soylu, orman yangınının sürdüğünü kaydederek, "Sayın bakanımız da burada, Tarım Bakanımız… Gayet müdahale ediliyor. Bu tip yangınlar tam sönmeden 'kontrol altına alındı' cümlesini söylemek risklidir. Çünkü rüzgarı var, farklı bir yerden yeniden başlaması var. Onun için tamamen sönmesi sonrasında söylenebilir" diye konuştu.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER SORUSUNA "ÇÖP ARABASINA BAKSIN" YANITI

Rudaw TV'nin "CHP'li belediye başkanının 'gece görüşlü helikopterler envanterde yok' açıklaması var, bununla ilgili ne söylemek istersiniz" demesi üzerine Soylu, "Hangi CHP'li belediye başkanı?" diye sordu. Rudaw'ın "Marmaris Belediye Başkanı" karşılığını vermesi üzerine ise Bakan Soylu, "Çöp arabasına baksın" demekle yetindi.

ANKA / Güncel