Bakan Soylu, Mardin'deki kazada 3. bir tır olduğu ve polislerin lastiklerine ateş ettiği iddiasını yalanladı

Mardin'de takla atan tır kazasının ardından toplanan kalabalığın arasına başka bir freni patlayan tır dalmış ve 20 kişi hayatını kaybetmişti. Bazı görgü tanıklarının 3. bir tırın daha olduğu ve polisin lastiklerine ateş ederek bu tırı durdurduğuna ilişkin iddiaya Soylu, "Bu tamamen gerçek dışı bir iddia. Bir polis kardeşimiz şehit oldu. Orada vatandaşlarımız gibi yardımcı olmak için bulunan bir kardeşimizdi. Ateş açıldı, yok durduruldu, lastikleri patlatıldı gibi iddialar gerçek dışıdır" dedi.

Gaziantep'te dün yolda devrilen bir otobüs, farklı bir trafik kazasına yardım etmek için orada bulunan insanların üzerine 200 metre boyunca sürüklenmiş ve olay sonucu 16 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı gün içinde benzer bir kaza da Mardin'de gerçekleşti. Derik ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada, freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. 2 çocuğun can verdiği ev birçok kişinin yaralandığı feci kazanın ardından görevliler ve çevredeki vatandaşlar yardım etmek için koştu. Toplanan kalabalığın arasına arkadan gelen freni patlamış başka bir tır daldı. Katliam gibi kaza sonucu 20 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

BAKAN SOYLU, KAZALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Mardin ve Gaziantep başta olmak üzere dün Türkiye'yi yasa boğan trafik kazalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİR ÇEVREYOLU TALEBİ OLDUĞUNU BİZE İLETTİLER"

Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla derhal buraya intikal ettik. Kazazedelerimiz ve ailelerimizi ziyaret ettik. Ben öncelikle vakar ve sabırla başından bu yana acılarına rağmen bunu koruyan Derik halkına minnetlerimi sunuyorum. Allah milletimizi böyle kazalar ve felaketlerle bir daha sınamasın inşallah. Cenazelerimizi defnettik. Cenazeler olduktan sonra savcılarımızın, sağlık teşkilatımız herkes elinden geleni yaptı. 4 saat kadar içerisinde otopsi işlemlerimiz tamamlandı. Taziyeler sırasında bir çevreyolu talebi olduğunu bize ilettiler. Vatandaşlarımızın bu talebinin de esas itibarıyla ağır vasıtalar olsun trafik olsun Derik'in içinden geçmemesi için projelerin hazırlanması ile yakın bir zamanda inşallah adım atacak ve hayata geçirmeye çalışacağız. Kaçış rampaları gibi çalışmalar da bu noktada yapılacak." dedi.

"TIRLAR AĞIR TONAJLIYDI" İDDİALARI

Kazaya karışan tırlar ağır tonajlıydı iddiasıyla ilgili Soylu, "Soruşturmalar devam ediyor. Hiçbir şey candan kıymetli değildir. Tüm taraflarıyla bu soruşturma tamamlanacak ve gereği yerine getirilecek. İki tırın da yük sınırları var. Buradan ihracat yapan bir firma. Adana menşeili bir firma. Şırnak menşeili bir firma anlaşmışlar. Burada bir bilgi ve belge noktasında tümü incelenecek. Takip edeceğiz. Gözaltılarımız var. Milletimiz devletine itimat ediyor. Biz de bu itimada halel getiremeyiz. Bunun hesabını varsa ihmal sormak bizim görevimizdir. Şimdi soruşturma çok yönlü sürüyor derken sürücüsünden yoluna, aracın tekniğinden saat ve telefon kullanımı bilgisine kadar hepsini inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

"3. BİR TIR" VE "LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILDI" İDDİALARI GERÇEK DIŞI

Öte yandan Mardin'deki kazada 3'üncü tırın daha olduğu ve polisin bu tırı lastiklere ateş ederek durdurduğu iddiasına da yanıt veren Soylu, "Üçüncü bir tırın varlığı, polislerin lastiklerini patlattığını ifade edenler var. Bu tamamen gerçek dışı bir değerlendirme ve iddiadır. Bir Polis kardeşimiz şehit oldu. Orada vatandaşlarımız gibi yardımcı olmak için bulunan bir kardeşimizdi. Ateş açıldı, yok durduruldu, lastikleri patlatıldı gibi iddialar gerçek dışıdır" dedi.

"BİZ DELİ MİYİZ BU ACIYI PAYLAŞMAYA GELENLERİ ENGELLEYELİM?"

HDP'lilerin engellendikleri iddiasıyla ilgili ise Soylu "Burada bir acı var. Bu acıyı kanırtmanın, olmayan şeyler üzerinden tahrik etmenin bir anlamı yok. Taziyeye neden gidilir? Acıları paylaşmak, ortak olmak için. Taziye evinin amacı budur. Buranın sağ duyulu insanları bu tür tezviratlara gelmedi. Biz deli miyiz taziyeye, bu acıyı paylaşmaya gelenleri engelleyelim. İstirham ediyorum. Her şeyi yapabilirsiniz ama milletimizin acı gününde bunları yapmayın" ifadelerine yer verdi.