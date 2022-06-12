Bakan Soylu, Mansur Yavaş ile sel felaketini görüştü! Bot ve ıslak pantolon detayı gözlerden kaçmadı - Haberler

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Bakan Soylu, Mansur Yavaş ile sel felaketini görüştü! Bot ve ıslak pantolon detayı gözlerden kaçmadı

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin vurduğu Ankara'daki afet bölgesini ziyaret etti. Yaptığı incelemelerinin ardından Bakan Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile makamında bir araya geldi. İkilinin görüşmesinden servis edilen bir fotoğrafta, Bakan Soylu'nun ayağındaki botları ve ıslak pantolonu gözlerden kaçmadı.

Ankara'da son birkaç gündür kuvvetli bir şekilde yağan yağışlar, şehirde hayatı felç etti. Pek çok ilçede sel ve su baskınları meydana geldi. Dün Altındağ'da bir vatandaş hayatını kaybederken, bugün de Akyurt'ta bir kişi su baskınından kayaklı elektrik çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sel felaketinden en çok etkilenen ilçelerden biri de Akyurt oldu. Afet bölgelerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Akyurt ilçesine giderek müdahaleleri yerinde inceledi.

Bakan Soylu, Mansur Yavaş ile sel felaketini görüştü! Bot ve ıslak pantolon detayı gözlerden kaçmadı

Afet bölgesindeki incelemesinin ardından Bakan Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile makamında görüştü.

Bakan Soylu, Mansur Yavaş ile sel felaketini görüştü! Bot ve ıslak pantolon detayı gözlerden kaçmadı

Mansur Yavaş ile görüşmesi sırasında servis edilen bir fotoğrafta, Bakan Soylu'nun ayağındaki botları ve ıslak pantolonu gözlerden kaçmadı.

Bakan Soylu, Mansur Yavaş ile sel felaketini görüştü! Bot ve ıslak pantolon detayı gözlerden kaçmadı

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Süleyman Soylu Mansur Yavaş Ankara Güncel Haberler

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