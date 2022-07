Bakan Soylu: Kurban Bayramı'nda trafikte yoğun bir denetim planlıyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili boyunca trafikte 210 bin 352 personelin görev yapacağını belirterek, "Kurban Bayramı'nda trafikte yoğun bir denetim planlıyoruz. 7 Temmuz'da başlatacağımız trafik denetimleri 18 Temmuz'a kadar olmak üzere 11 gün boyunca kesintisiz devam edecek" dedi.

Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Kurban Bayramında uygulanacak trafik tedbirlerine yönelik 81 il trafik birim amirleri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Soylu, denetim sayılarının arttıkça can kaybının azaldığına vurgu yaptı. Bakan Soylu, hiç kimsenin denetimden endişe etmemesi gerektiğini belirterek, "Denetimin artması ile can kayıplarının azalması ve kazaların azalması konusunda ters bir orantının olduğunu ifade etmek istiyorum. Denetimi arttırdıkça can kayıpları azalmaktadır. Bu yüzden milletimize bir kez daha bir şey ifade etmek istiyorum; sizin huzurlu, selametli bir şekilde bayrama gidip dönmenizi arzu ediyoruz. Siz bayramınızı huzurlu bir şekilde yakınlarınızla, sevdiklerinizle dinlenerek, sılayı rahim yaparak geçirdiğinizde arkadaşlarımız yollardalar, sizin tedbiriniz, sizin güvenliğiniz, sizin huzurunuz, sizin selametiniz için. Yollarda size rehberlik eden her arkadaşımızın bayram tatilinden feragat ettiği, sizin için yollarda olduğunu bir kez daha hatırlamanızı istirham ediyorum. Bu yüzden bu Kurban Bayramı'nda trafikte yoğun bir denetim planlıyoruz. 7 Temmuz'da başlatacağımız trafik denetimleri 18 Temmuz'a kadar olmak üzere 11 gün boyunca kesintisiz devam edecek" diye konuştu.

Soylu, Cumhurbaşkanlığı genelgesini okuyarak, "Bütün bakanlıklara gitti. Biz de dağıtım yapmamız gereken yerlere gönderdik. Buralar nereler? Valiler, yerel yönetimler ilgili bu konudaki kamu kurum kuruluşlarımız. ya Allah'ınızı severseniz. Yani biz çadır devleti değiliz de bulunduğu yeri 'çadır kurumu' olarak nitelendirenler var. Bu bir şımarıklıktır. Devletin bu bütüncüllüğü, devletin ortaya koymuş olduğu bu hassasiyeti çürümüşlük olarak değerlendirmek de cehalettir" ifadelerini kullandı.

