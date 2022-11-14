İstiklal bombacısıyla ilgili yeni detaylar! Örgütün son talimatı ve kaçacağı ülke deşifre oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ve saldırıyı yapan teröriste ilişkin son bilgileri paylaştı. Soylu, "Teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatının teröristin öldürülmesine yönelik olduğunu öğrendik. 'Ya kattan atın ya kanala atın' denildi. Bombacı yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçırılacaktı." dedi.

Dün akşam saat 16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde bombalı bir saldırı gerçekleşti. Hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 vatandaşımız ise yaralandı. Bombayı bırakıp kaçan kadın terörist ise sabaha karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı.

PKK BAĞLANTISINI KABUL ETTİ

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen terörist, ilk sorgusunda PKK bağlantısını itiraf ederek terör örgütünün kendisini özel istihbarat elemanı olarak yetiştirdiğini söyledi.

"YUNANİSTAN'A KAÇIRILACAKTI"

Son gelişmeleri aktarmak için kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da saldırıya ve teröriste dair yeni bilgileri paylaştı. Soylu, "Olay sonrası yapılan teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı, teröristin öldürülmesi yönündeydi. Ya kattan atın ya kanala atın denildi. Bombacı yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçırılacaktı. Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimseye kalleşlik yapıyoruz. Kalleşliklere tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. Operasyonlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"NASIL KOORDİNE EDİLDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: "Nasıl, ne şekilde koordine edildiğini biliyoruz. PYD'yi orada kim besliyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Bu aldığımız mesaja çok güçlü mesaj vereceğiz. İstanbul'a 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik.

"ONU ÖLDÜR' TALİMATI VEREN KİŞİYİ DE YAKALADIK"

Onu götüren şahsı yakalayıp, network'ün parçası olan şahsı yakalayıp sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik. O sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde evde kıskıvrak ele geçirilmiş oldu. Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki buna üzülecek ama 'Onu öldür' talimatı verdiği kişiyi de yakaladık."