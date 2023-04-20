Bakan Soylu'dan Esenler'de şarkı tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler Dörtyol Meydanı'nda partililere seslendi. Soylu, "Eskiden Amerika Büyükelçisi Türkiye'de bir şey dediği zaman, herkes 'Acaba ne olacak' diye endişe ederdi değil mi? Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de bırak Amerikan Büyükelçisini, benim milletim artık Amerika Başkanı'nı sallamıyor" dedi.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI"

"KARADENİZ BÖLGESİNDE TERÖRİST YOK, TERTEMİZ"

"SAYGISIZLIK, NEZAKETSİZLİK YAPIYORSUNUZ"

"BUNLAR AMERİKA'NIN TEZGAHLARIDIR"

Kılıçdaroğlu'nun "LGBT'yi Türkiye'ye getireceğiz" dediğini hatırlatan Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, ey CHP'liler, bu ülkeyi ayakta tutan aile yapısıdır. Bugün birliğimizin, beraberliğimizin teminatı aile yapısıdır. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Allah muhafaza erkekle erkeği, kadınla kadını evlendirecekler. Bu sapkınlıktır. Dün akşam çıkmış diyor ki ben Hak, Muhammed, Ali'nin yolundayım. Hak, Muhammet, Ali'nin yolu ne zamandan beri erkekle erkeği, kadınla, kadının evlenebileceğini söylüyor. Bunlar Amerika'nın tezgahları, bunlar Avrupa'nın tezgahlarıdır. Biz bu tezgaha gelmemeye söz vermeliyiz" diye konuştu.