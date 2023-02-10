Bakan Soylu: Bu deprem yer kürenin gördüğü en büyük depremlerden birisidir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Karşı karşıya kaldığımız afet, yüzlerce ayrı detayın aynı anda düşünmemize ve hareket etmemize neden oluyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Karşı karşıya kaldığımız afet, yüzlerce ayrı detayın aynı anda düşünmemize ve hareket etmemize neden oluyor. 250 kilometre fay hattı kırıldı. Etkilediği alan Macaristan'dan büyük Hollanda'nın iki katı büyüklüğündedir. Bu deprem yer kürenin gördüğü en büyük depremlerden birisidir. Bakan soylu, depremde şu ana kadar 120 polis ve 32 jandarma personelinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kahramanmaraş Valisi Ömer Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve ilgili kurumların müdürleri ile Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü binasında oluşturulan İl Afet Kriz ve Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, toplu olmayan kayıplarla ilgili de açıklama yaptı. Soylu, bu depremde 32 jandarma ile 120 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.