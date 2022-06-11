Bakan Soylu: 1200 mahalle yabancılara kapatılacak - Haberler

Bakan Soylu: 1200 mahalle yabancılara kapatılacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yabancı sayısı toplam nüfusun yüzde 25'ini geçen 781 mahallenin yabancılar için ikamete kapatıldığını belirterek, "1 Temmuz'dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle 1200 mahalle ikamete kapatılacak" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda 'göç' konulu basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Soylu, Türkiye'de 'Ülke istila ediliyor' diyenler olduğunu söyleyerek "2010 yılından itibaren Almanya, birçok uyruktan 1 milyon 354 bin 200 kişiyi vatandaş yapmış. Bunların içerisinde Suriyeliler de var, Türkler de var, başka uyruklar da var. Peki, Almanya niye vatandaş yapıyor? Bunun kendine ait ekonomik ve sosyal sebepleri var. 650 bin Suriyelinin de Almanya'da vatandaş olabilme hakkı var. Türkiye'nin bir göç strateji belgesi var. Türkiye'nin gerek kaçak göçle alakalı gerek uyum stratejisi belgesiyle alakalı gerek göç stratejisi ve göç eylem planıyla alakalı kendine ait bir süreci devam etmektedir" diye konuştu.

Yabancı nüfusunun belirli bölgelerde yoğunlaşmasını önlemek için alınan tedbire ilişkin Soylu, "Yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği mahalleler tüm yabancılar için ikamete kapatıldı. Yabancı sayısının yüzde 25'i geçtiği 781 mahalle ikamete kapatıldı. 1 Temmuz'dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle 1200 mahalle ikamete kapatılacak" dedi.