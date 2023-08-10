Bakan Şimşek Adıyaman'da depremzedelerle buluştu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adıyaman'da AFAD Koordinasyon Toplantısı'na katılıp, depremzedeler ile bir araya geldi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adıyaman'da AFAD Koordinasyon Toplantısı'na katılıp, depremzedeler ile bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Bakan Şimşek'i havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile protokol üyeleri karşıladı. Şimşek, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret etti ve ardından AFAD Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Burada deprem felaketi sonrası çalışmalara ilişkin bilgiler alan Şimşek, ardından Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret etti. Şimşek, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip, konteyner kentte kalan depremzedeler ile görüştü.