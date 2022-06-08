Bakan Özer: "Ülkemiz dünyada iddia sahibi bir ülke olarak her geçen gün kapasitesini artıyor" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in valilikte konuşması Bakan Özer'in toplantı salonuna geçmesi ve toplantı masasında oturması KARS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in valilikte konuşması Bakan Özer'in toplantı salonuna geçmesi ve toplantı masasında oturması KARS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu. AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel Ziya Selçuk Mahmut Özer Kars Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Özer: 'Ülkemiz dünyada iddia sahibi bir ülke olarak her geçen gün kapasitesini artıyor' - Haberler

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