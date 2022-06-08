Bakan Özer: "Ülkemiz dünyada iddia sahibi bir ülke olarak her geçen gün kapasitesini artıyor" - Haberler

Bakan Özer: "Ülkemiz dünyada iddia sahibi bir ülke olarak her geçen gün kapasitesini artıyor"
AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in valilikte konuşması Bakan Özer'in toplantı salonuna geçmesi ve toplantı masasında oturması KARS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in valilikte konuşması
Bakan Özer'in toplantı salonuna geçmesi ve toplantı masasında oturması KARS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel