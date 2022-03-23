Bakan Özer: "(Kadına karşı şiddet) Küresel ölçekte bir insanlık sorunu olarak önümüzde duruyor" - Haberler

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Bakan Özer: "(Kadına karşı şiddet) Küresel ölçekte bir insanlık sorunu olarak önümüzde duruyor"

AA - Çağrı Korucu - Güncel
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Bakan Özer:

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da 75. Yıl Huzurevi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da 75. Yıl Huzurevi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

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AA / Çağrı Korucu - Güncel

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Huzurevi, Ankara, Güncel, Haberler

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