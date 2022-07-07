Bakan Özer: "İş dünyamızın temsilcileri ile el ele verdiğimizde mesleki eğitimle ilgili çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Protokol imzalanması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e günün anısına hediye takdimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV Arasında "İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Protokol imzalanması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e günün anısına hediye takdimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV Arasında "İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. (3) AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel milli eğitim bakanlığı Mahmut Özer Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Özer: 'İş dünyamızın temsilcileri ile el ele verdiğimizde mesleki eğitimle ilgili çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok' - Haberler

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