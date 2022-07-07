Bakan Özer: "İş dünyamızın temsilcileri ile el ele verdiğimizde mesleki eğitimle ilgili çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Özer: "İş dünyamızın temsilcileri ile el ele verdiğimizde mesleki eğitimle ilgili çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok"

AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
 - Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Protokol imzalanması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e günün anısına hediye takdimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV Arasında "İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

Protokol imzalanması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e günün anısına hediye takdimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV Arasında "İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. (3)

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

milli eğitim bakanlığı Mahmut Özer Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title