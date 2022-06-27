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Bakan Özer: İngilizce ve Arapça destekleme kursları açacağız

Demirören Haber Ajansı - Sibel Can - Güncel
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Bakan Özer: İngilizce ve Arapça destekleme kursları açacağız

Bakan Özer: İngilizce ve Arapça destekleme kursları açacağızMİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerine ilave olarak ilk kez İngilizce ve Arapça'dan da destekleme yetiştirme kurslarını açacağız" dedi.

Bakan Özer: İngilizce ve Arapça destekleme kursları açacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerine ilave olarak ilk kez İngilizce ve Arapça'dan da destekleme yetiştirme kurslarını açacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT arasında, İngilizce dersi kazanımlarına yönelik TRT eğitim içeriklerinin derslerde ve yaz okulunda kullanılması amacıyla 'İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü' hazırlandı. Bakanlıktaki Başöğretmen Konferans Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, mesleki eğitimde sektörler ile yapılan iş birliğini tüm alanlara yaymanın önemine değinerek, "Son zamanlarda eğitimdeki paradigmayı değiştirmeye başladık. Türkiye'deki tüm güzel sanatlar liselerimizi artık Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız ile yönetiyoruz. Müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tüm etkinliklerinde yer almasını, öğretmenlerimizin eğitimini ve istihdamda da kariyer planlamasına Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın destek olmasını istiyoruz. Bu anlamda çok önemli bir iş birliğini başlattık. Sonra spor liseleriyle devam ettik. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile Türkiye'deki tüm spor liselerimizi aynı bağlam içerisinde birlikte yönetmeye başladık. İşte bugün de bu bağlamda yabancı dilde çok önemli bir müktesebatı olan ve Türkiye'yi sadece içeride bilgilendirme anlamında değil dünyanın tüm noktalarında, tüm yabancı diller ile Türkiye'nin mesajını dünyaya iletebilen TRT ile yabancı dilin eğitimi ile ilgili çok önemli bir iş birliğine adım atıyoruz" dedi.

İNGİLİZCE VE ARAPÇA DESTEKLEME KURSLARI

Bakanlık olarak bu yeni dönemde dil eğitimine önem verdiklerini kaydeden Özer, "Bu amaç ile Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönem İngilizce eğitiminden başlayarak İngilizce'yi ana odağımıza koyarak ve bir gramer öğretisinin önüne geçerek, onu günlük yaşamda kullanarak, yeni yaklaşımları eğitimin içerisine dereceli bir şekilde ilk kez yaz okullarında uygulayacağız. İstedik ki ülkemizin çok değerli bir kurumuyla iş birliği yapalım, TRT'nin oluşturduğu tüm belgeselleri de yaz okulunda ilk kez kullanmaya başlayalım. TRT bizim eğitimdeki en önemli paydaşımız" diye konuştu. Eğitimin bundan sonra eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirecek şekilde yeniden şekillendirileceğini vurgulayan Bakan Özer, şunları kaydetti: "Yeni bir açılım yapacağız, onu da kamuoyuna duyurmak isterim. Destekleme yetiştirme kurslarında biz Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde öğrencilerimize destek veriyoruz. Yabancı dille ilgili başlatmış olduğumuz bu seferberliği, yaz okulunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren destekleme yetiştirme kurslarıyla birlikte yeniden şekillendireceğiz. 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerine ilave olarak ilk kez İngilizce ve Arapça'dan da destekleme yetiştirme kursları açacağız." Konuşmaların ardından Bakan Özer ve TRT Genel Müdürü Sobacı, iki kurum arasındaki protokolü imzaladı.

Demirören Haber Ajansı / Sibel Can - Güncel

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