Bakan Özer: Deprem bölgesindeki 12 bin çocuğa bayram hediyesi hazırlandı (2)

2023'TE İLK 3 AYDA 4 MİLYON KİŞİYE ULAŞTIK

Ordu'da Altınordu Belediyesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Özer, halk eğitim merkezlerini güçlendirdiklerini söyleyerek, "Yetişkin eğitimleri kapsamında 18 yaş üstündeki vatandaşlarımıza da eğitim veriyoruz. Onların hayat boyu öğrenme stratejisi kapsamında yaşam becerilerini güçlendirmek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla sürekli destek veriyoruz. Bunun da aracı, bizim için halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleridir. Yaklaşık 1000 tane halk eğitim merkezleri üzerinden, 2022 yılındaki hedefimiz her ay 1 milyon vatandaşımıza eğitim hizmeti sunmaktı. Daha önceki senelerde 3-4 milyon vatandaşımıza erişilirken, 2022 yılında çıtayı çok yükseltmiş, 1 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedeflemiştik. 2022 yılı sonunda 13,5 milyon vatandaşımıza ulaştık. Hedefi tutturduğumuz gibi, bunun çok çok üzerine çıktık. Buradaki en önemli konu, hizmet alanların yüzde 70'inin kadın olması. Kadınlar özellikle istihdam edilebilirliğe yönelik kursları aldıkça, kadınların istihdama katılımına yönelik çok önemli destek sağlayan halk eğitim merkezleri, bu fonksiyonunu, kapasitesini çok daha arttırarak sürdürmeye çalışıyor. 2023 yılında bu hedefimiz devam ediyor. İlk 3 ayda, yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza ulaştık. Bu kapasiteye tüm Türkiye'de ulaşmak istiyoruz" dedi. Bakan Özer, kentteki Çarşamba Pazarı'nı da ziyaret edip bölge halkıyla sohbet etti.