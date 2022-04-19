Bakan Özer: Bin 830 ürünün tasarım tescilini aldık

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan 'Türkiye Dokuma Atlası' sergisinin Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde yapılan açılışına katıldı. Bakan Özer burada yaptığı konuşmada, "Genel müdürlüğümüz, tüm olgunlaşma enstitülerindeki arşivleri hızlı bir şekilde tasarım tescilini alması için fikri mülkiyet kapsamında çalışmalara başladılar. 7 bin 843 tane tasarım tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdular. ve bin 830 tane tasarım tescilini aldılar. 2022 yılının sonuna kadar bu çalışmaların kapsamını geliştirerek yaklaşık 10 bin tane tasarım tescili almayı hedefliyorlar" dedi.

Emine Erdoğan öncülüğünde ilk olarak Ankara'da Külliye'de açılan 'Türkiye Dokuma Atlası Sergisi', bugün Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde de kapılarını açtı. Serginin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özet katıldı. Açılış öncesi konuşan Özer, Türkiye'nin farklı bölgelerinde açılan olgunlaşma enstitülerine değinerek, bu enstitüler sayesinde çok sayıda eserin tescillendiğini ve böylelikle geleceğe aktarımın kolaylaştığını dile getirdi. Bakan Özer, kültür aktarımı açısından olgunlaşma enstitülerinin çok önemli bir rol oynadığını, burada çalışmaların daha da artacağının altını çizdi.

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