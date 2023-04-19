Bakan Nebati Akkuyu Nükleer Santralini gezdi, işçilerle iftar yaptı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali işçileriyle iftar programında buluştu. Bakan Nebati buluşma öncesi santrali ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AK Parti'den Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Mersin'de Akkuyu Nükleer Santralinde işçilerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Nebati, santralde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. İftar programı öncesi konuşma yapan Bakan Nebati, "Asrın felaketi olarak dünya basınında da yankı bulan depremler, 14 milyon insanımızı doğrudan, 85 milyon insanımızı da dolaylı olarak etkilemiştir. Bu mübarek günlerde, tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve 85 milyon insanımıza bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. AK Parti Hükümeti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk günden bu yana milletimizin yanındayız ve depremin olumsuz sonuçlarını telafi etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah'ın izniyle şehirlerimizi en güzel şekilde imar ederek en hızlı şekilde tekrar ayağa kaldıracağız. Geride bıraktığımız 3 yılda tedarik zincirlerinde yaşanan kırılganlıklar, bölgeselleşme ve ekonomilerin kendi kendine yeterli olması kavramlarını ön plana çıkardı." diye konuştu.

Konuşmanın ardından iftar programına geçildi.