Bakan Murat Kurum ve KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu Çöp Sorununu Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu'nu Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Görüşmede, Kıbrıs'taki çöp sorununu bitirmek için atık dönüşümü, çöp kamyonları, depozito iade makineleri ve atık su arıtma tesisi başta olmak üzere ortak projeler ve planlanan yatırımları değerlendirdiklerini aktaran Kurum, "Türkiye olarak Kıbrıs halkıyla, kardeşlerimizle yalnızca hizmetlerimizi değil geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakan Yardımcımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.