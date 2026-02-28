Haberler

Bakan Kurum'dan Selimiye Camii'ne ziyaret

Bakan Kurum'dan Selimiye Camii'ne ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Edirne'de restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'ni ziyaret etti. Cuma namazını camide kılan Bakan Kurum, sosyal konut proje kura çekilişi sonrası vatandaşlarla sohbet etti ve Selimiye'nin korunması için gereken çalışmaları anlattı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Edirne'de restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'ni ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 2 bin 530 sosyal konutun kura çekilişi törenine katıldığı Edirne'de restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'ni ziyaret etti. Kurum, cuma namazını Selimiye Camii'nde kıldı. Bakan Kurum, camide yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti. Cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Mimar Sinan'ın en nadide eserlerinden Selimiye'nin gelecek nesillere daha güçlü şekilde bırakılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Daha sonra restorasyonu yapılan Havlucular Hanı'nı gezen Bakan Kurum, Tarihi Mezit Bey Hamamı'nda da incelemelerde bulundu.

Söğütlük Millet Bahçesi'ni de ziyaret eden Bakan Kurum Sıfır Atık Şenliği'ne katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Şenlik alanında kurulan atölyeleri gezen Bakan Kurum, öğrencilerle ağaç dikti. Çocuklarla sohbet eden Bakan Kurum, millet bahçesine havuz, öğrencilerin okuluna da halı saha sözü verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Tanju Özcan gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim