Bakan Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile Enerji Dönüşümünü Görüştü

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Berlin'de Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile temiz enerji dönüşümü, enerji verimliliği ve iklim kriziyle mücadele konularında ortak adımları görüştü.

Kurum, Petersberg İklim Diyaloğu'nun ikinci gününde Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile biraraya geldi. Görüşmede, temiz enerji dönüşümü, enerji verimliliği ve iklim kriziyle mücadele hedefleri kapsamında atılacak ortak adımlar ele alındı.

Berlin'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, küresel iş birliklerinin de değerlendirildiğini belirtti. Kurum, önümüzdeki hafta Paris'te Fatih Birol ile yeniden bir araya geleceklerini ifade etti.

Enerji dönüşümünün hızlandırılmasına yönelik ortak bir çaba ortaya koyacaklarına inandığını kaydeden Kurum, belirlenen hedeflerin sahada karşılık bulmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA
