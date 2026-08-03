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Sağlık Bakanı Memişoğlu, THY uçağında rahatsızlanan yolcuya müdahale etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, THY uçağında rahatsızlanan yolcuya müdahale etti
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Türk Hava Yolları'nın Batman-İstanbul seferinde bir yolcu rahatsızlandı. Kabin ekibinin anonsu üzerine uçakta bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet, yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahale sonrası yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı bildirildi.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Batman- İstanbul seferini yapan uçağında rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet yaptı.

Türk Hava Yolları'nın 31 Temmuz'da Batman-İstanbul seferini yapan uçağında bir yolcu rahatsızlandı. Kabin ekibinin yaptığı "sağlık personeli" anonsu üzerine Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Toplantısı'ndan dönen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile beraberindeki heyet yolcuya müdahalede bulundu. Bakan Memişoğlu'nun yanına gittiği yolcunun sağlık durumunu Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekiler kontrol etti. Yapılan müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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