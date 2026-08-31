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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Son bir yılda 81 ilde 9 bin 988 denetim yapıldı

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Son bir yılda 81 ilde 9 bin 988 denetim yapıldı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkta dijital ve önleyici denetim sistemlerinin güçlendirildiğini belirterek, Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) ile yapay zeka destekli risklerin erken tespit edildiğini açıkladı. Son bir yılda 81 ilde 9 bin 988 denetim gerçekleştirildiğini, 34 farklı konuda Yönetici Bilgi Ekranı ile sürekli izleme yapıldığını ifade eden Memişoğlu, teknolojik imkanlarla sağlık sistemini ileri taşıma kararlılığını vurguladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Son bir yılda 81 ilimizde 9 bin 988 denetim faaliyeti gerçekleştirdik. Güçlü sağlık altyapımızı teknolojik imkanlarımızla taçlandırarak, sağlık sistemimizi daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkta dijital ve önleyici denetim sistemlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Rutin yürütülen denetim faaliyetlerinin yanında, veri ve teknoloji odaklı yeni nesil denetim yöntemlerini de geliştiriyoruz. Bu doğrultuda Risk Esaslı Denetim Sistemi'ni (REDES) son dönemde önemli ölçüde güçlendirdik. Yapay zeka yöntemleriyle riskleri erken tespit ediyor, sorunlar ortaya çıkmadan müdahale ediyoruz. REDES'i 81 ilimizde 356 temsilcimizle sahada etkin şekilde kullanıyoruz. 34 farklı konuda Yönetici Bilgi Ekranı ile risklerin yöneticiler tarafından sürekli izlenmesini sağlıyoruz. Son bir yılda 81 ilimizde 9 bin 988 denetim faaliyeti gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz karar destek sistemleriyle riskleri önceliklendiriyor, risklerin doğru denetim yöntemleriyle ele alınmasını sağlıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızı teknolojik imkanlarımızla taçlandırarak, sağlık sistemimizi daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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