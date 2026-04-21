Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na ilişkin paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nda, bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, ücretsiz danışmanlık ve ilaç desteği ile online poliklinik hizmetlerinin önemine değindi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Geleceğimizin mimarı kıymetli evlatlarımız başta olmak üzere, milletimizin sağlığı ve huzuru için her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bağımlılığı, önleyici faaliyetlerden sosyal uyuma kadar uzanan çok katmanlı ve bütüncül bir süreç olarak gördüklerini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı olarak proaktif bir stratejiyle saha mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. ALO 171 hattı ile 1500'den fazla poliklinik ve mobil ekip aracılığıyla sigara bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç ve danışmanlık desteği sağlarken, 81 ilde dijital ortamda çevrim içi poliklinik hizmetini de devreye aldık. Aile hekimlerinin tütünle mücadeledeki yetkinliğini artırarak hizmete erişimi kolaylaştırdık. Bu sayede 2025'te başvuru sayısı yüzde 112 artışla 173 bini aştı. ALO 191 hattımızla 559 binden fazla vatandaşımıza 7/24 kesintisiz destek sağladık. Geleceğimizin mimarı kıymetli evlatlarımız başta olmak üzere, milletimizin sağlığı ve huzuru için her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
