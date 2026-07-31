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Bakan Memişoğlu: 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız

Bakan Memişoğlu: 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, “Yerli insanlarımızın, yerli bilim insanlarımızın, yerli araştırmacılarımızın, yerli sanayicimizin gerçekten müthiş bir çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız” dedi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yerli insanlarımızın, yerli bilim insanlarımızın, yerli araştırmacılarımızın, yerli sanayicimizin gerçekten müthiş bir çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Siirt'e geldi. Bakan Memişoğlu, program kapsamında Siirt Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, il protokolü ve sağlık yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, düzenlenen toplantının ardında sağlık yatırımları ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, Siirt'in sağlık hizmetlerinden yoğun şekilde yararlanan illerden biri olduğunu belirterek, "Siirt gerçekten son zamanlarda sağlıkla ilgili, özellikle sağlıkta dönüşümle her bir Siirtli vatandaşın 14 civarında senede sağlık hizmeti aldığı bir il. Burada hem Tıp Fakültesi ile hem Eğitim Araştırma Hastanesi ile sağlıkta daha iyi şeyler yapmak için çabalayacağız. Biliyorsunuz Siirt'te bir hastane inşaatımız var, yüzde 86 bandındayız. Çok kısa zamanda 400 yataklı bu hastanemizi de Siirtli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Aynı zamanda Şirvan'da 25 yataklı bir hastane yapıyoruz. Benim özellikle söylemek istediğim, Türkiye'de özellikle üreten sağlık kapsamında güzel şeyler olduğunu, yeni açılımlar, yeni cihazlar, yeni söylemler olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, "Türkiye sağlıkta gerçekten sadece hizmetinde değil, teknolojisinde de üretiminde de örnek ülke haline gelmeye çabalıyor. Dün biliyorsunuz, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Covid'de solunum cihazı üreten bir ülke. Dün o solunum cihazını üreten fabrikayı ziyaret ettik. Yerli insanlarımızın, yerli bilim insanlarımızın, yerli araştırmacılarımızın, yerli sanayicimizin gerçekten müthiş bir çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Toplumdan da sağlıklı kalmak için, sağlıklı olmak için kötü alışkanlıklardan, sigaradan, alkolden, hareketsizlikten uzak durmalarını, düzgün ve doğru beslenmelerini, hareket etmelerini, kilolarına dikkat etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Toplumun sadece tedavi için değil, aynı zamanda sağlıklı kalmak için, sağlıklı bedeni olması için Sağlık Bakanlığı'nın tesislerinden yararlanmasını, bu talebi de bizden istemesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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