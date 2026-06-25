Bakan Memişoğlu: 22 bin 952 gebemize birebir destek ulaştırdık
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması kapsamında ilk gebeliğini yaşayan 22 bin 952 anne adayına ev ziyaretleriyle destek sağlandığını açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "İlk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleri ile 22 bin 952 gebemize birebir destek ulaştırdık" dedi.
Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük önem verdiğimiz 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamamızla, son üç ayına giren bütün anne adaylarımıza bir ebemizi koordinatör ebe olarak görevlendiriyoruz. İstiyoruz ki her annemiz kendini güvende hissetsin, her sorusuna bir uzman eliyle cevap bulsun. Bu kapsamda ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleri ile 22 bin 952 gebemize birebir destek ulaştırdık. Gece gündüz demeden, en zor şartlarda bile büyük bir fedakarlıkla görev yapan, hayatın başlangıcına tanıklık eden tüm ebelerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.