Bakan Mehmet Şimşek'in Ağabeyi Nazmi Şimşek Son Yolculuğuna Uğurlandı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, dün vefat eden ağabeyi Nazmi Şimşek (80), Yalova 'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, dün hayatını kaybeden büyük ağabeyi Nazmi Şimşek için Çiftlikköy ilçesindeki Sahil Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü'nün yanı sıra vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Şimşek, Binali Yıldırım ile birlikte ağabeyinin tabutuna omuz verdi. Nazmi Şimşek'in cenazesi, Çiftlikköy Yeni Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.