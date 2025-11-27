Haberler

Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Güncelleme:
500 bin sosyal konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kişi başvurdu. Başvurular aralık ayına kadar sürerken, kuralar 2025 sonunda çekilecek. İnşaatların 2026'da başlayıp ilk teslimlerin Mart 2027'de yapılması planlanıyor. İstanbul'da konut fiyatları 1 milyon 950 bin TL'den, Anadolu'da 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor; ödemeler %10 peşinat ve 20 yıl vadeyle yapılacak.

  • Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kişi başvurmuştur.
  • Konut başvuruları 10 Kasım'da başlamış olup, 19 Aralık'a kadar banka şubelerinden ve 18 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
  • Konut fiyatları İstanbul'da 1 milyon 950 bin TL'den, Anadolu illerinde 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvuru sürecinin büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir" dedi.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sosyal konut başvuruları 10 Kasım'da başlamıştı. Şartları sağlayan vatandaşlar için süreç şöyle işliyor:

  • 19 Aralık tarihine kadar Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden başvuru yapılabiliyor.
  • 18 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
  • Başvuru için 5 bin TL ücret yatırılması gerekiyor.
  • Kuralar 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek.
  • Hak sahibi olamayanlara başvuru ücreti iade edilecek.

İNŞAAT VE TESLİM TAKVİMİ

Yeni sosyal konutların inşaat sürecinin 2026 yılında başlaması planlanıyor. Proje büyüklüklerine göre konutların:

  • 1,5 ila 2,5 yıl arasında tamamlanması,
  • İlk teslimlerin ise Mart 2027 itibarıyla yapılması hedefleniyor.

FİYATLAR VE ÖDEME ŞARTLARI BELİRLENDİ

Kurada hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ ile sözleşme imzaladıktan sonra ödemelere başlayacak. Ödeme modeli ise şöyle:

  • %10 peşinat
  • 240 ay (20 yıl) vade

Taksitler yılda iki kez memur maaş artış oranı kadar güncellenecek. (TOKİ gerek görürse daha düşük bir artış oranı belirleyebilecek.)

Konut fiyatları:

  • İstanbul: 1 milyon 950 bin TL'den başlıyor, aylık taksit 7 bin 313 TL'den itibaren.
  • Anadolu illeri: 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor, aylık taksit 6 bin 750 TL'den itibaren.
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıRahmi sakin:

para bulmanın güzel yolu yüzyılın projesi yani YALANI

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

sizdeki bu kin nereye kadar adamlar yapıyor birazda takdir edin

yanıt4
yanıt7
Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

onun 3/2 gerı ayrılır her 6 ayda bır zam var bılen varmı.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiyojen Öz:

4 duvara bir ömür... yeme.barınma temel insan hakkı olmalı

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Emir:

tavuk kümesi gibi 50 m2 yerleri yüzyılın projesi diye sunmanız milleti mal yerine koyduğunuzun kanıtı. Ayrıca Akp sokakta hayrına millete lokma tatlı dağıtsa bunu yüzyılın bilmem kaç yılın projesi diye pazarlıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
