Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvuru sürecinin büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir" dedi.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sosyal konut başvuruları 10 Kasım'da başlamıştı. Şartları sağlayan vatandaşlar için süreç şöyle işliyor:

19 Aralık tarihine kadar Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden başvuru yapılabiliyor.

18 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Başvuru için 5 bin TL ücret yatırılması gerekiyor.

Kuralar 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek.

Hak sahibi olamayanlara başvuru ücreti iade edilecek.

İNŞAAT VE TESLİM TAKVİMİ

Yeni sosyal konutların inşaat sürecinin 2026 yılında başlaması planlanıyor. Proje büyüklüklerine göre konutların:

1,5 ila 2,5 yıl arasında tamamlanması,

İlk teslimlerin ise Mart 2027 itibarıyla yapılması hedefleniyor.

FİYATLAR VE ÖDEME ŞARTLARI BELİRLENDİ

Kurada hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ ile sözleşme imzaladıktan sonra ödemelere başlayacak. Ödeme modeli ise şöyle:

%10 peşinat

240 ay (20 yıl) vade

Taksitler yılda iki kez memur maaş artış oranı kadar güncellenecek. (TOKİ gerek görürse daha düşük bir artış oranı belirleyebilecek.)

Konut fiyatları: