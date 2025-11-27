Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
500 bin sosyal konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kişi başvurdu. Başvurular aralık ayına kadar sürerken, kuralar 2025 sonunda çekilecek. İnşaatların 2026'da başlayıp ilk teslimlerin Mart 2027'de yapılması planlanıyor. İstanbul'da konut fiyatları 1 milyon 950 bin TL'den, Anadolu'da 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor; ödemeler %10 peşinat ve 20 yıl vadeyle yapılacak.
- Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kişi başvurmuştur.
- Konut başvuruları 10 Kasım'da başlamış olup, 19 Aralık'a kadar banka şubelerinden ve 18 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
- Konut fiyatları İstanbul'da 1 milyon 950 bin TL'den, Anadolu illerinde 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvuru sürecinin büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir" dedi.
BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Sosyal konut başvuruları 10 Kasım'da başlamıştı. Şartları sağlayan vatandaşlar için süreç şöyle işliyor:
- 19 Aralık tarihine kadar Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden başvuru yapılabiliyor.
- 18 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
- Başvuru için 5 bin TL ücret yatırılması gerekiyor.
- Kuralar 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek.
- Hak sahibi olamayanlara başvuru ücreti iade edilecek.
İNŞAAT VE TESLİM TAKVİMİ
Yeni sosyal konutların inşaat sürecinin 2026 yılında başlaması planlanıyor. Proje büyüklüklerine göre konutların:
- 1,5 ila 2,5 yıl arasında tamamlanması,
- İlk teslimlerin ise Mart 2027 itibarıyla yapılması hedefleniyor.
FİYATLAR VE ÖDEME ŞARTLARI BELİRLENDİ
Kurada hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ ile sözleşme imzaladıktan sonra ödemelere başlayacak. Ödeme modeli ise şöyle:
- %10 peşinat
- 240 ay (20 yıl) vade
Taksitler yılda iki kez memur maaş artış oranı kadar güncellenecek. (TOKİ gerek görürse daha düşük bir artış oranı belirleyebilecek.)
Konut fiyatları:
- İstanbul: 1 milyon 950 bin TL'den başlıyor, aylık taksit 7 bin 313 TL'den itibaren.
- Anadolu illeri: 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor, aylık taksit 6 bin 750 TL'den itibaren.