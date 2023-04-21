BAKAN KURUM: 'ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ YIKILACAK, YERİNE REZİDANSLAR YAPILACAK' GİBİ İDDİALARI ORTAYA ATANLARIN MESNEDİ YOKTUR

ESENTEPE, İzzetpaşa, Kuştepe, Yayla ve Mahmut Şevket Paşa mahalleleri Kentsel dönüşüm toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum'un katılımıyla 20 Nisan'da gerçekleşti. Şişli'de bir otelde mahalle sakinleriyle buluşan Bakan Kurum, ' Şişli Etfal Hastanesi yıkılacak, yerine rezidanslar yapılacak' gibi iddiaları ortaya atanların mesnedi yoktur, delili yoktur, gerçekle ilgileri yoktur. Şişli Etfal Hastanesi'ne dair ne böyle bir planlamamız vardır, ne çalışmamız, ne de projemiz vardır. İstanbullular müsterih olsunlar. Şişli Etfal Hastanesi, yine hastane olarak kalacak ve milyonlara hizmet verecektir" dedi.

Esentepe, İzzetpaşa, Kuştepe, Yayla ve Mahmut Şevket Paşa mahalleleri kentsel dönüşüm toplantısında mahallelilere seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 'İşte birazdan sizlere açıklayacağım müjdelerimizle Şişli'de yapacağımız gibi; Sultanbeyli'de, Sancaktepe'de, Çatalca'da, Silivri'de, 100 bine yakın vatandaşımızın yıllardır süren mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturduk, daha da kavuşturuyoruz. Bugün de inşallah Şişli'mizin Mahmut Şevket Paşa, Yayla, İzzetpaşa, Kuştepe ve Esentepe mahallelerinde vatandaşlarımızın yaşadığı mülkiyet problemlerini çözüyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz. Çözümleri de bugün ortaya koyacağız" açıklamasında bulundu.

'NE BÜYÜKŞEHİR, NE DE ŞİŞLİ BELEDİYESİ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEMİŞ"

Bakan Kurum, 'Mahallelerimizin kimisinde imar planları var kimisinde yok. Bazı yerlerde Tapu Tahsis Belgesi var, bazılarında yok. Bazı yerlerde planlar iptal olmuş durumda. Kimi yerler trampa edilerek hazineye geçmiş durumda. Ne büyükşehir belediyesi, ne de Şişli belediyesi üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiş, vatandaşımız tapularını alamamış. Mahallelerimizin yapı stokunun çoğunluğu ömrünü tamamlamış durumda. Yıllardır, yaklaşık 90 bin kardeşimizin yaşadığı bu mahallelerimizde mülkiyet ve dönüşüm sorunu hala devam ediyor. Kentsel Dönüşüm ve Milli Emlak Genel Müdürlerimize, sizlerden gelen taleplere dair bilgilerin tamamı verildi. Gerekli çalışmaları hızlıca yapma talimatını verdim. İnşallah hem vatandaşlarımız tapularına kavuşacak hem de oturdukları evlerini yenilemek isteyen vatandaşlarımızın hak kaybına uğramadan kentsel dönüşüme girmesini sağlayacağız" dedi.

'BUNLARDA 'ŞİFASIZ YALANCILIK', 'MÜFTERİLİK HASTALIĞI' VAR"

Mahmut Şevket Paşa, Yayla, İzzetpaşa'ya hayırlı olsun diyen Bakan Kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü: 'Kuştepe'mize, Esentepe'mize hayırlı olsun diyorum. Şimdiden tapularınız, yeni yuvalarınız, sizler için, yavrularımız için, Şişli'miz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şişli Etfal hastanemize dair, belediyenin ve malum medyanın ortaya attığı kasıtlı, mesnetsiz yalanlara ve iftiralara da bir cevap vereceğim. Bir defa burası, 1899 yılında Sultan Abdülhamid Han'ın 7 aylık kızı Hatice Sultan hasta olup vefat edince; bir emirle çocuklar için kurulmuştur. İstanbul'umuzun göz bebeğidir. İstanbul'da milyonların şifa bulduğu mekandır. Biz buranın, hem tarihi değerini hem de faydalı hizmetlerini çok iyi bilen, yaşayan insanlarız. Buradan açıklıyorum. 'Şişli Etfal Hastanesi yıkılacak, yerine rezidanslar yapılacak' gibi iddiaları ortaya atanların mesnedi yoktur, delili yoktur, gerçekle ilgileri yoktur. Şişli Etfal Hastanesi'ne dair ne böyle bir planlamamız vardır, ne çalışmamız, ne de projemiz vardır. İstanbullular müsterih olsunlar. Şişli Etfal Hastanesi, yine hastane olarak kalacak ve milyonlara hizmet verecektir. İki temel huyları var kardeşlerim. Çalışmıyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. Bunlarda 'Şifasız Yalancılık', 'Müfterilik Hastalığı' var. Yani bunlar; dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacaklar. Bir ilaçları yok ama ben yine de Cenab-ı Allah'tan kendilerine acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.