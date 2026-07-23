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Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile görüştü

Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı bakanlıkta kabul ederek şehrin ihtiyaçlarını ve işbirliğini değerlendirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin paylaşım yaparak, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin Obuz
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