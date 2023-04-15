İstanbul'da dev kentsel dönüşüm başlıyor! Projeyi bayramın birinci günü Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapılması planlanan kentsel dönüşümle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bayramın birinci gününü işaret eden Bakan Kurum, "Bayramın birinci günü İstanbul'un dönüşümünü daha da güçlendirecek, ortaya koymuş olduğumuz iradeyi daha da fazla mahallelerimize, ilçelerimize yansıtacağımız bir projemizi inşallah milletimizle Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacaklar." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Kurum, Anadolu Yakası'ndaki muhtarlarla iftar programında bir araya geldi. İstanbul'da başlatacakları kentsel dönüşüm programıyla ilgili konuşan Bakan Kurum, projeyi bayramın birinci günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşacağını söyledi.

"İLK DAKİKA İTİBARIYLA YAPILMASI GEREKENLERİ YAPTIK"

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, "Afetlerle, işte şehirlerimizde depremlerle, sellerle hep birlikte uğraşıyoruz. Hem 50 bin canımızı yitirdik son depremde hem de şehirlerimiz, 11 ilimiz çok zarar gördü. Ama hamdolsun biz şunu gördük, 11 ilimiz için, 85 milyon kardeşimiz tek yürek oldu. Dünyanın neresine giderseniz gidin böylesi bir afette bırakın 66'ncı günde, 70'inci günde 100 bin konutun inşasına başlamayı, emin olun şu an belki enkaz altında vefat eden vatandaşlarını bile alamazlardı. Bırakın afet bölgesindeki o ilk yardımları, tüm yardımlara ilişkin koordinasyonu bile yapamazlardı. Hamdolsun biz, devletimiz, milletimizle bir oldu, beraber oldu ve ilk saat, ilk dakika itibarıyla yapılması gerekenleri üstüne koya koya yaptık ve Allah'ın izniyle yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum, söz verdiklerini ve bir yıl içerisinde 319 bin konuta başlayıp bitirmeyi ve toplamda 650 bin konutu teslim etmeyi hedeflediklerini anlattı. Yarın afet bölgesinde olacağını ifade eden Kurum, deprem bölgesinde 100 bininci konut için Şanlıurfa'da temel atarak, 11 ilde çalışmaları başlatacaklarını kaydetti.

"BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜNÜ İŞARET EDİYORUM"

Kurum, birinci önceliklerinin afet bölgesindeki 11 il olduğunu belirterek, "Ardından da İstanbul'umuz için, İstanbul'umuzun dönüşümü için ortaya koymuş olduğumuz iradeyi daha da güçlendirerek inşallah sizlerle birlikte yapacağız. Bu manada bayramın birinci gününe işaret ediyorum. Bayramın birinci günü İstanbul'un dönüşümünü daha da güçlendirecek, ortaya koymuş olduğumuz iradeyi daha da fazla mahallelerimize, ilçelerimize yansıtacağımız bir projemizi inşallah milletimizle Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacaklar." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da dönüşüme dair adımları kararlı bir şekilde atmak durumunda olduklarını vurgulayan Kurum, "İstanbul bizim milli güvenliğimiz, egemenliğimiz, istikbalimiz, geleceğimiz. Dolayısıyla buradaki tüm muhtarlarımızdan istirhamım, bir kardeşiniz olarak, bir bakanınız olarak talebim, bütün mahallelerimizi gelin hep birlikte dönüştürelim. El ele dönüştürelim. Gönül gönüle dönüştürelim." diye konuştu.

Kurum, hep birlikte İstanbul'un 1,5 milyon riskli konutunun dönüşümünü yapacaklarını ve çocuklara, geleceğe sanatıyla kültürüyle, sporuyla herkesin mutlu olduğu, kadınların her türlü imkana erişebildiği, gençlerin söz sahibi değil, hak sahibi olduğu ve bu manada dirençli, güçlü İstanbul'u inşa etmek istediklerini ifade etti.

"İSTANBUL'U KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

Medeniyetin başkenti İstanbul'u kaderine terk etmeyeceklerini vurgulayan Kurum, "Etmeyeceğiz ve sizlerle birlikte bu mücadeleyi yapacağız. Tabii kedi aynaya bakınca kendini aslan zannedermiş. Bunlar da sürekli, 24 saat aynayla birlikte geziyorlar ve yapamayacakları, maalesef taş üstüne taş koymadıkları işleri milletimizi yanlış yönlendirmek suretiyle, algıyı da yöneterek, kandırmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz eser yapanla hayal üreteni, eser üretenle, yalan söyleyeni net bir şekilde ayırıyor ve 14 seçimdir de hep liderimizden, Cumhurbaşkanımızdan yana oldu." diye konuştu.