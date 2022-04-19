Bakan Kurum: Gebze Millet Bahçesi'ni 29 Ekim'e yetiştirmeyi hedefliyoruz

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli'ni yeşille anılan bir kent haline getirmek için yoğun bir çaba harcayan ve bu bağlamda ilk Millet Bahçesi'ni Darıca'da inşa ederek bölgeye değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni Millet bahçelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile Kocaeli'ne kazandıracak. Bu doğrultuda bakanlığın kentimizdeki kentsel dönüşüm projelerini incelemek üzere Kocaeli'ne gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk olarak Gebze Millet Bahçesi alanını gezdi. Bakan Kurum, Gebzelilerin yeni yaşam merkezi olacak Millet Bahçesi'nin önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşın kullanımına açılmasını hedeflediklerini söyledi.

BAKAN KURUM FİDAN DİKTİ

İlk olarak proje hakkında bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra katılımcılarla kütüğe isimliklerini çaktı ve Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimini gerçekleştirdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya'nın da hazır bulunduğu inceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Burası TOKİ mülkiyetindeydi ancak Gebze'deki vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla Gebze'ye bir millet bahçesi kazandırma sözü vermiştik. Verdiğimiz bu sözü yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. Millet bahçemizin ihalesi daha önce gerçekleşmişti. Buradaki çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.

YÜKLENİCİ FİRMADAN 29 EKİM SÖZÜ

Gebze Millet Bahçesi'nin 393 bin metrekare alan üzerinde faaliyet göstereceğini kaydeden Bakan Kurum, buradaki ilk etabın hizmete gireceği tarih noktasında ise yüklenici firmanın yetkilisinden söz alıp, "İnşallah yılsonuna kadar da firmadan aldığımız söz ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda buranın teslimini gerçekleştirmek ve vatandaşımızın hizmetine açmak istiyoruz. Biz tüm Türkiye genelinde 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

"KOCAELİ'NE 8 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN KAZANDIRIYORUZ"

'Amacımız büyük ve güçlü Kocaeli için mücadele etmektir. Bunu da hep birlikte yapıyoruz' diyen Bakan Kurum, "Kocaeli'nde de 12 millet bahçemiz var. Bir kısmı inşa aşamasında, bir kısmı proje aşamasında. Kocaeli'ne toplamda 8 milyon metrekare yeşil alan kazandırıyoruz. Böyle üreten bir şehirde, vatandaşlarımızın sosyalleşmesi adına bu çalışmalar çok önemli. Bu vesileyle de yeşil alan miktarını arttırıyor ve vatandaşların nefes alacağı alanlar ortaya çıkarıyoruz. Kocaeli aynı zamanda bir deprem bölgesi, hala 1999'da yaşadığımız acı içimizde. Bu alanlar aynı zamanda bir toplanma merkezi vazifesi görecek. Her zaman Türkiye'nin yükselen değeri, üreten değeri, alın terinin şehri Kocaeli'ne destek olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

GEBZE MİLLET BAHÇESİ'NDE NELER OLACAK?

393 bin metrekare alana yapılacak olan Gebze Millet Bahçesi'nde koşu yolları, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahaları, millet kıraathanesi, doğal gölet, tematik bahçeler, kafeler ve pek çok sosyal donatı yer alacak. Gebze Millet Bahçesi alanından Körfez Barbaros Mahallesi'ne geçen Bakan Kurum, burada 1999 depreminde büyük hasar gören Barbaros Mahallesi'nin taşınması süreciyle ilgili mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

BÜYÜKAKIN'DAN BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

Vatandaşlarla sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, "Bayramdan sonra ilgili arkadaşlarımız hak sahipleri ile görüşmeleri tamamlasınlar. İnşallah yılsonunda yeni yapacağımız yerin temellerini atacağız" dedi.Bakan Kurum ardından TOKİ tarafından yaptırılacak olan sosyal konut alanında incelemelerde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli'ne göstermiş olduğu yakın ilgi ve projelerine verdiği önemden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür etti.

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